Der Anbieter im Test Emmy-Rollersharing: ADAC gibt nur "ausreichend"

Emmy im Test: "Mangelhaft" bei Recht, Kosten und Handhabung

In Berlin, Düsseldorf und Hamburg schneiden die Anbieter mit "gut" ab, in Stuttgart und München aber nur mit "ausreichend". Die Münchner Elektro-Schwalben von Emmy schneiden in den Kategorien Information und Roller "sehr gut" ab, in Recht, Kosten und Handhabung aber mit "mangelhaft".