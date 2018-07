Der Alte, Lewis, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Die Angst danach

Amok-Alarm an einem Münchener Gymnasium, doch die Tat bleibt aus. Als der vermeintliche Attentäter tot aus einem See geborgen wird, deutet zunächst alles auf einen Verzweiflungssuizid hin. Doch dann stolpern Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team über ein Detail, das keine Zweifel lässt: Mirko Bremer wurde ermordet. Voss ist sicher, dass der Täter an Mirkos Schule zu suchen ist - und ein ganz spezielles Motiv hatte: die Angst vor dem angedrohten Amoklauf.