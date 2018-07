Der Alte, Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Paradiesvogel

Nach einer Modenschau wird Jungdesigner Tristan P. tot aufgefunden. Der Verdacht fällt zunächst auf seinen Geschäftspartner Eddie. Doch dann rückt Modelegende Jean-Marie Hazar (Martin Feifel) in den Fokus. Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team begeben sich in die Abgründe der glitzernden Modewelt, wo mit harten Bandagen gekämpft wird. Kriminalhauptkommissar Heymann (Michael Ande) setzt alles an die Lösung seines letzten Falls. Am Abend vor seinem Tod gab Tristan P. überraschend seine Zusammenarbeit mit Hazar bekannt. Nicht einmal Eddie wusste über diesen Coup Bescheid.