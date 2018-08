Der Absturz eines Superstars Ben Affleck: Vom Wunderknaben Hollywoods zum Dauergast im Entzug?

Erst 2016 übernahm er erstmals die Rolle des Batman in den jedoch sehr umstrittenen Filmen "Batman v Superman" und ein Jahr darauf in "Justice League". So groß und erfolgreich Afflecks Schauspiel-Karriere sein mag, so sehr scheint der Hollywood-Star privat immer wieder den Boden unter den Füßen zu verlieren. Trauriger Höhepunkt sind die Paparazzi-Bilder eines völlig verlorenen Megastars auf der Rückbank eines SUV, die in dieser Woche um die Welt gingen. Mit ausdruckslosem Blick und verquollenem Gesicht starrt Affleck ins Leere, während seine Ex-Frau Jennifer Garner (46) sichtlich mitgenommen am Steuer sitzt und ihn erneut in die Entzugsklinik bringt. Der gefeierte Star scheint ganz unten angekommen.