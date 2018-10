Der 32-Jährige im Interview Sebastian Pannek: Wie eitel ist der Ex-Bachelor wirklich?

Sebastian Pannek (32) legt viel Wert auf sein Äußeres. Der Ex-Bachelor gehört sogar zu der seltenen Spezies Mann, die gerne einkaufen geht, wie er am Rande der Dustmann-Store-Eröffnung in Dortmund verrät. Auch was er privat am liebsten trägt und ob er nach der Trennung von Clea-Lacy schon wieder bereit für eine neue Beziehung ist, erzählt er im Interview.