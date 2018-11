Die Vertrauensbasis wurde zuletzt jedoch auf die Probe gestellt, als Bierofka Weber in den Heimspielen gegen Eintracht Braunschweig (2:0) und Sonnenhof Großaspach (2:2) nur auf die Bank setzte. Ein ungewohnter Umstand für den Stammspieler, der eigentlich immer spielt. In Münster (0:0) war der langjährige Löwe wieder der Stabilisator in der Abwehrmitte.