Dennstein & Schwarz, Source Code, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promi-Flaschendrehen, Show

Was durfte in der Jugend auf keiner Party fehlen? Flaschendrehen! Jeder kennt den Spiele-Klassiker und jeder hatte seinen Spaß dabei. Moderator Hugo Egon Balder holt das Gefühl und die besonderen Momente aus der Teenager-Zeit zurück. Pflicht oder Wahrheit? Fünf Prominente stellen sich den spitzen Fragen des Moderators oder treten in verrückten Aktionen an. Spontan und ehrlich zeigen sich die Stars in Plauderlaune und von ihrer verschmitzten Seite. Spin the Bottle! Zu Gast sind diesmal Jeannine Michaelsen, Ruth Moschner, Sasha, Stefan Mross und Wigald Boning.