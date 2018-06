Dennoch glaubt sie an den WM-Sieg Curvy-Model Angelina Kirsch wird aus König Fußball nicht schlau

Ganz Deutschland ist im WM-Fieber: Heute Abend treten Jogis Jungs in ihrem ersten Gruppenspiel gegen Mexiko an. Eine kann mit diesem Hype jedoch nur wenig anfangen: Curvy-Model Angelina Kirsch (29). "Ich bin überhaupt kein Fußball-Fan", gestand sie jetzt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Doch um mitreden zu können, werde auch sie die Spiele der Deutschen verfolgen. "Das ist schließlich die Zeit, wo einen der Patriotismus dann doch packt und jeder mit seiner Deutschlandfahne am Auto rumfährt." Da lasse eben auch sie sich als Fußball-Muffel gerne vom Fan-Fieber anstecken.