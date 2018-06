"Denn sie wissen nicht, was passiert" RTL kündigt neue Show mit Gottschalk, Jauch und Schöneberger an

Bereits von 2013 bis 2017 waren die drei Moderatoren gemeinsam in der RTL-Show "Die 2 - Gottschalk und Jauch gegen alle" zu sehen, die nun von "Denn sie wissen nicht, was passiert" abgelöst wird. In insgesamt 18 Episoden duellierten sich Jauch und Gottschalk mit unterschiedlichen Herausforderern in verschiedenen Wettbewerben. Barbara Schöneberger moderierte die Show, die meistens live ausgestrahlt wurde. Die letzte Folge war am 1. Dezember 2017 zu sehen.