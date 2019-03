München - Mehrere Wochen nach dem ersten Aufruf zur Kampagne #FridaysForFuture gehen am Freitag weltweit wieder Schüler und Studenten auf die Straße. Auch in Bayern sind in vielen Städten Demonstrationen für mehr Klimaschutz geplant, wie aus einer Übersicht auf der Internetseite der Bewegung hervorgeht. Einige Demonstrationen sollen am Vormittag als Schulstreik stattfinden, andere erst ab Mittag.