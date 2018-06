Demo mit rund 500 Frauen Susan Sarandon bei Protestaktion in Washington verhaftet

Dass sie nach dem Sitzstreik von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde, teilte Sarandon auch auf ihrem Twitter-Account mit. "Verhaftet. Bleibt stark. Kämpft weiter", schrieb die Schauspielerin am Donnerstagabend in dem sozialen Kurznachrichtendienst. Dazu setzte sie den Hashtag #WomenDisobey und rief damit ihre Mitstreiterinnen auf, dem Gesetzgeber nicht zu gehorchen.