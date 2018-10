Dementi zu Amber Heards Aussagen Johnny Depp: Durch Gewaltvorwürfe von "Cinderella" zu "Quasimodo"

Mit deutlichen Worten dementiert Hollywood-Star Johnny Depp (55) erstmals öffentlich die Behauptungen seiner Ex-Frau Amber Heard (32), sie während der Ehe geschlagen zu haben. Im Zuge des Rosenkrieges hatte sie unter anderem gesagt, er habe ihr ein Handy ins Gesicht geworfen - und sich mit einem blauen Fleck im Gesicht der Öffentlichkeit präsentiert. Was ihn an den Vorwürfen besonders "verletzt" habe, sei die Tatsache, dass er damit als jemand dargestellt wurde, der er "nicht im Entferntesten" sei. "Jemandem zu schaden, den du liebst?" Nein, so sei er nicht!