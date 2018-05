Deko, Essen und mehr Die perfekten Party-Ideen zur Hochzeit des Jahres

Das kommt auf den Tisch

Zur gelungen Party gehören natürlich auch Speis und Trank. Wie wäre es zum Beispiel mit einem etwas anderen Brunch bevor die Trauung gegen 13:00 Uhr deutscher Zeit beginnt? Und was würde sich wohl besser anbieten, als ein klassisches "Englisches Frühstück" oder auch "Full English Breakfast"? Dieses besteht im Regelfall aus mehreren Gängen. Zunächst macht man es sich beispielsweise bei einem Fruchtsaft bequem, dann folgen Frühstücksflocken oder Porridge und zum Hauptgang gibt es Bacon, Würstchen, Spiegel- oder Rührei, gegrillte Tomaten und Pilze sowie Baked Beans gefolgt von Toast mit Marmelade. Hier lässt sich jeweils nach persönlichen Vorlieben variieren.

Im Netz finden sich hunderte Rezepte zu klassischen britischen Leckerli wie Shortbread, Schokoladen-Fudge oder Fish and Chips, bei denen die Gäste einfach zuschlagen müssen. Später darf natürlich auch der obligatorische Tee nicht fehlen. Echten englischen Tee gibt es online zu kaufen oder bei spezialisierten Händlern. Die wenigsten werden es aber vermutlich merken, wenn einfach nur herkömmlicher, in Deutschland überall erhältlicher Tee serviert wird. Dran denken: Briten trinken für gewöhnlich schwarzen Tee mit Milch.

Die richtige Deko

Komplett abgestimmt auf die Hochzeit ist man mit dem passenden Meghan-und-Harry-Porzellan sowie -Besteck, das im Netz in den unterschiedlichsten Varianten zu finden ist. Von der Tasse bis zum Teelöffel gibt es quasi jegliche Form von Besteck und Geschirr.

Alle, die beim Deko-Thema etwas vage bleiben wollen, können beispielsweise auf Party-Utensilien im Design der britischen Flagge zurückgreifen. Auch hier sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. So gibt es Bierdeckel, Pappteller, Luftschlangen, Girlanden, Wimpel, Servietten und selbst ganze Anzüge in der entsprechenden Aufmachung.

Party-Spiele und mehr...

Um sich die Wartezeit bis zur Zeremonie zu vertreiben - oder ganz einfach, um Stimmung in die Bude zu bekommen - bieten sich abgewandelte Formen von Partyspielen an. Für kartenbasierte Varianten könnte man beispielsweise spezielle Spielkarten nutzen. So gibt es ein Set von Karten, das bei seinen Motiven auf Symbole und Persönlichkeiten aus der Geschichte der britischen Monarchie setzt.

Trinkspiele sind bei so manchem Partygänger immer wieder beliebt, doch auch wenn sich die Hochzeit geradewegs anbietet, so würden wir in diesem Fall definitiv davon abraten, immer dann zu trinken, wenn wieder ein verrückter Designerhut in der TV-Übertragung zu sehen ist - das könnte böse enden.