"Dein Papa wäre so stolz" Kronprinz Frederik feiert 50. Geburtstag: Rührende Worte seiner Mutter

Am Samstag feierte Kronprinz Frederik André Henrik Christian zu Dänemark seinen 50. Geburtstag. Die Feierlichkeiten zu diesem runden Geburtstag fanden mit rund 360 Gästen auf Schloss Christiansborg statt. Zum ersten Mal musste der dänische Thronfolger einen Geburtstag ohne seinen Vater feiern, Prinz Henrik von Dänemark war im Februar 2018 im Alter von 83 Jahren gestorben. Doch seine Mutter, Königin Margrethe II. von Dänemark (78), fand in ihrer Rede rührende Worte an ihren ältesten Sohn...