Deichmanns "Style Explosion" Sneaker, Sock-Boots und rockige Stiefel: Die Schuhtrends im Herbst

Niedrigere Temperaturen und Matschwetter machen die Schuhwahl nicht gerade einfach, wenn man trotzdem modisch gekleidet sein will. Doch in diesem Herbst wird alles anders, denn es geht modetechnisch zurück in die 90er! Fashionistas haben lediglich die Qual der Wahl zwischen rockigen Boots, Ugly-Sneakern oder den angesagten Sock-Boots, wie auch die aktuelle "Style Explosion"-Kollektion von Deichmann zeigt. Bleibt nur eine Frage: Wie kombiniert frau die neuen Schuhtrends richtig?