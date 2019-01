Definitiv ein Eyecatcher Comeback aus den 90ern: Plateau-Sneaker sind wieder modern

In den 90er Jahren sorgte die deutsche Schuhmarke "Buffalo" für einen ungewöhnlichen Trend: Die Plateau-Schuhe eroberten den Markt. Damals wurden sie noch vorwiegend in der Techno-Szene getragen. Nach und nach sah man sie dann aber auch bei Mainstream-Größen wie Britney Spears (37, "Toxic") oder den Spice Girls ("Wannabe"). Zwanzig Jahre später feiern die klobigen Schuhe nun ein Comeback, denn man sieht sie inzwischen wieder an It-Girls wie Chiara Ferragni (31) oder Sängerin Anne-Marie (27, "Friends"). Nur - wie trägt man die Schuhe heute?