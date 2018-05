Am Hart - Am Mittwochabend hat ein 31-Jähriger Passanten mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilt, war ein 20-Jähriger gerade mit einer 17-jährigen Freundin am Oberhofer Platz unterwegs, als der Mann seine Waffe lud und versuchte, damit in die Luft zu schießen. Das Klicken beim Aufladen der Waffe war demnach klar zu hören.