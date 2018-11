Debütant Wooyeong Jeong Das ist der Bayern-Bubi, den Kovac gegen Benfica brachte

FC Bayern: Jeong hofft auf weitere Profi-Einsätze

Jeong kam im Januar dieses Jahres vom südkoreanischen Top-Klub Incheon United und lief bislang in der U23-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters auf. Nach seinem Profi-Debüt will er nun häufiger in der ersten Mannschaft auflaufen. "Dieses wahnsinnige Erlebnis spornt mich an, weiter hart an mir zu arbeiten, damit ich die nächsten Schritte machen kann und noch viele weitere Einsätze folgen", kündigte er weiter an.