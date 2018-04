Debütalbum "Bloody Future" IAMJJ: "Ich will ein Imperium aufbauen"

Sie sagen immer wieder, dass Sie wollen, dass die Menschen Sie entweder hassen oder lieben. Warum?

IAMJJ: Weil ich Vielfalt will. Ich will lieber Leute, die mich hassen, als welche, die denken, meine Musik wäre ganz okay. Wenn man versucht jeden zu erreichen, kann es passieren, dass du am Ende niemanden erreichst.

Auf Ihrem Album gibt es einige Tracks, die ein sehr düsteres Bild der heutigen Welt zeichnen.

IAMJJ: Das stimmt. Aber ich denke, dass meine Generation entweder auf etwas sehr Befriedigendes oder sehr Schreckliches zusteuert. Durch Facebook spielt es fast gar keine Rolle mehr, wer wir wirklich sind, sondern was wir die Menschen glauben machen können, wer wir sind. An irgendeinem Punkt werden die Menschen vielleicht so viel Zeit damit verbringen, ihr falsches digitales Selbstbild aufrecht zu erhalten, dass sie vergessen, wer sie wirklich sind.

Vielleicht liege ich damit aber auch falsch. Das wird sich zeigen. Dennoch könnte die Zukunft ziemlich düster werden. Die Menschen vergessen einfach sich selbst zu lieben und versuchen jemand zu sein, der sie in Wirklichkeit gar nicht sind. Aber erst wenn man selbst glücklich ist, kann man die anderen um sich herum auch glücklich machen.

Was wollen Sie den Hörern mit ihrer Musik mitgeben?

IAMJJ: Ich will, dass sie sich glücklich oder traurig fühlen. Ich will, dass meine Musik ihnen Hoffnung gibt.