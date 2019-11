Studie zeigt: Trainerwechsel bringen Erfolg - aber nur kurzfristig

Geht es nach dem Forscher Andreas Heuer, dann wird dieser Trainerwechsel wirkungslos bleiben - genau wie alle anderen. "Ein Wechsel des Coaches hat keinen Effekt", sagte Heuer gegenüber dem "Spiegel". In einer Forschungsarbeit an der University of Pittsburgh untersuchte Heuer 2011 mit seinen Kollegen den Effekt von Trainerentlassungen. In dieser bemaßen sie die Spielstärke einer Mannschaft anhand der Tordifferenz. Heuer und seine Kollegen stellten fest, dass sich die mittlere Tordifferenz nach einem Trainerwechsel leicht erhöht. Dieses Phänomen sei aber nicht durch den Trainerwechsel zu erklären, sondern liege an der statistisch bedingten Regression zur Norm. Bei Vereinen, die trotz schlechter Ergebnisse an ihrem Trainer festhalten, sei der gleiche Effekt festzustelllen.