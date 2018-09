Havertz, der dritte Neuling, könnte der Spielgestalter der (näheren) Zukunft werden. Ein Typ wie Toni Kroos. Frühreif, ruhig, präzises Passspiel. In 56 Bundesligaeinsätzen kommt er auf sieben Tore und 22 Torbeteiligungen – diesen Wert hat in der Bundesliga-Historie in diesem Alter niemand erreicht. Womöglich hilft dem Strategen, dass er angefangen hat, Klavier-Unterricht zu nehmen. "Zur Ablenkung, ich muss den Kopf freibekommen", sagt Havertz.