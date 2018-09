Parkplatzsuche in Schwabing: Zweimal um die Welt

Für den Radlschnellweg müssten auf der gesamten Strecke rund 900 Parkplätze weichen, für Haberland ein Unding: "Die Autofahrer quälen sich allein in Schwabing tagtäglich 80.000 km, das heißt zweimal um die Welt, um wirklich einen Parkplatz zu finden. Man hofft, dass Pendler so aufs Rad umsteigen, aber das wird nicht passieren. Pendler fahren im Schnitt 40 km täglich. Das macht man nicht mit dem Fahrrad." Christian Krimpmann von der CSU, Vorsitzender des örtlichen Bezirksausschusses in der Maxvorstadt, fordert deshalb Ersatzparkplätze in Form von größeren Tiefgaragen. Für ihn dürfe kein Ungleichgewicht zwischen Auto- und Fahrradfahrern entstehen.