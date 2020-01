Debatte um den Herzog von York Queen Elizabeth und Prinz Charles: Krisengespräch wegen Prinz Andrew?

Beinahe drohte der Skandal um Prinz Andrew (59) im Schatten des "Megxit" von Herzogin Meghan (38, "Suits") und Prinz Harry (35) unterzugehen. Ein Umstand, der dem Buckingham-Palast wohl ganz gelegen gekommen wäre. Immerhin wird der Herzog von York mit dem Missbrauchsskandal um den US-Investmentbanker Jeffrey Epstein (1953-2019) in Verbindung gebracht. Nicht zuletzt wegen neuer Anschuldigungen des FBI hat der Fall aber wieder an Fahrt aufgenommen. Laut der britischen Tageszeitung "The Sun" sollen Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Charles (71) deswegen ein Krisengespräch unter vier Augen über die Zukunft von Prinz Andrew geführt haben.