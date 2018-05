Auch Barley warnte davor, Innovation und Datenschutz immer gegeneinander zu stellen. "Am Ende des Tages haben ja alle ein Interesse daran, dass Daten sicher sind, vor allem Unternehmer", sagte sie. Der richtige Datenschutz könne auch ein Standortvorteil bedeuten. Die Digitalisierung biete aber viele Chancen und die sollten Leute nutzen können, wenn sie das wollen würden, so Barley. "Es gibt ja Leute die stellen sich Alexa auf den Wohnzimmertisch – ich tue das nicht – aber die finden das spannend, eine Pizza bestellen zu können, ohne einen Hörer in die Hand zu nehmen."