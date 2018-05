Manchmal ändern schon kleine Dinge, wie der Sitzplatz eines Gastes die Trinkgeldbilanz. So verdienen Kellner auf der Dachterrasse der Deutschen Eiche besser als im Wirtshaus. Der Grund: Oben wird jedes Getränk sofort abkassiert.

Vor allem aber, das hat Salewski gelernt, hängt das Trinkgeld nicht nur vom Gast, sondern von ihm selber ab: "Wenn man mit dem Gast nett ist, dann gibt es Trinkgeld. Man darf Gäste nicht einfach abfertigen", erklärt er. Eine Einschätzung, die auch von den AZ-Lesern geteilt wird. In unserer Online-Umfrage gab rund die Hälfte an, auch mal nichts zu geben, wenn der Service nicht gepasst hat.

Das Problem der schlechten Löhne kann laut dem Kellner durch Trinkgeld ohnehin nicht gelöst werden. Denn spätestens im Alter, macht sich Dumpingbezahlung in jedem Fall bemerkbar: "Wenn ein Kellner nur den Mindestlohn bekommt, oder gar darunter ist, dann ist das schlecht für die Rente, denn Trinkgeld ist da nicht dabei", so Salewski.

Und so ist das Extra für ihn vor allem eines: "Eine Anerkennung für meinen Job."

Trinkgeld international

Wie viel Trinkgeld ist angebracht? Die Frage beschäftigt auch Touristen regelmäßig, denn nicht immer sind die Gepflogenheiten vor Ort allgemein bekannt.

Schon in Europa gehen die Sitten weit auseinander. Während in vielen skandinavischen Ländern Trinkgeld in Restaurants und Bars eher unüblich ist, ist es zum Beispiel in Italien fester Bestandteil der Rechnung und auch in England zahlt der Gast in vielen Lokalen eine "service charge" von zehn Prozent.

Internationales Extrembeispiel sind die USA. Hier verdienen Kellner, je nach Bundesstaat, fast nichts und Trinkgelder zwischen 20 und 30 Prozent sind für sie überlebenswichtig. In China und Japan dagegen kann man mit dem Extra gründlich ins Fettnäpfchen treten. Hier hat Trinkgeld keine Tradition und wird fernab touristischer Lokale auch mal als Beleidigung empfunden.