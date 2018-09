Deal ist geplatzt Carsten Maschmeyer bestätigt Aus für Volatiles-Deal

Update zur ersten Sendung "Die Höhle der Löwen" (VOX), die am Dienstag über die Bildschirme flimmerte: Unternehmer Carsten Maschmeyer (59) bestätigte via Twitter, dass der in der Sendung geschlossene Deal nun doch nicht geklappt hat. "Toller Pitch, doch der Deal mit Volatiles ist im Nachgang leider nichts geworden. Wir wünschen Dir viel Erfolg, Florian!", schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst.