Deadpool, Black Swan, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in Vietnam, Familienmelodram

Irgendwo im Nirgendwo in Vietnam: Nach einem fatalen Schlangenbiss erwacht Paula (Inez Bjørg David) in einem abgelegenen Dorf. Noch benommen bricht sie auf, um Danh und ihre Zwillingschwester zu finden. Eine wilde Busfahrt durch herrliche Landschaften endet in einem kleinen vietnamesischen Städtchen. Hier hat Paula endlich wieder Empfang und kann telefonieren. Danh ist schnell da, um sie abzuholen. Zurück in der Lodge entdeckt Paula, dass ihre Wertsachen weg sind.