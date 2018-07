Haidhausen - Der 26 Jahre alte Pakistaner lief am Mittwochabend am Ostbahnhof über die Gleise 4 und 5, um zum Bahnsteig 5/6 zu kommen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) bemerkten den Mann auf einem Bildschirm und leiteten per Nothalt eine Sperrung der Gleise ein. Laut Bundespolizei kam eine einfahrende S-Bahn gerade noch rechtzeitig, etwa fünf bis zehn Meter vor dem Mann, zum Stehen.