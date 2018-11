Dazu will er sie überreden Katy Perry und Orlando Bloom: Gegensätze ziehen sich an

"Ich suche nach diesem Gleichgewicht und er ist auf der Suche nach jemandem, der ein Multitasker ist", so die Sängerin. Doch trotz aller Harmonie sind sich die beiden nicht in allen Dingen einig. So lässt sich Katy Perry offenbar nicht von Orlando Blooms neuem Gesundheitsspleen anstecken. "Uff! Er versucht immer, mit mir wandern zu gehen, Yoga zu machen oder vegan zu essen", scherzte sie. Alles muss man als Paar wohl doch nicht gemeinsam machen...