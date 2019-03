Der epische Fight vom 29. April 2017 vor 90.000 Fans im Wembley-Stadion, als erst Klitschko in der fünften Runde am Boden war, ehe er Joshua einen Durchgang später auf die Bretter, die die Boxwelt bedeuten, schickte, um am Ende in der elften Runde ausgeknockt zu werden, hätte eine Fortsetzung verdient. Doch am 3. August 2017 hatte Klitschko die Frage für sich beantwortet: No mas, um die legendären Worte von Box-Ikone Roberto Duran zu zitieren: Das war’s!