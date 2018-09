Davon wird sie sich "nie erholen" Lily Allen: Schreckliche Details von der Totgeburt ihres Kindes

Schockierend! Anders kann man es wohl nicht bezeichnen, was die britische Popsängerin Lily Allen (33) jetzt über ein traumatisierendes Erlebnis in ihrem Leben im Jahr 2010 offenbarte. Im Interview mit "BBC Radio 4", aus dem "dailymail.co.uk" zitiert, erzählte sie am Donnerstag von der Totgeburt ihres Sohnes George.