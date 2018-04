Kohlschreiber verliert Davis Cup: Deutsches Tennis-Team unterliegt Spanien

Zuvor war Zverev im Spitzenduell mit Nadal völlig chancenlos gewesen. Nachdem das Doppel Tim Pütz und Jan-Lennard Struff Deutschland am Samstag mit einem Sieg im dramatischen Fünfsatzkrimi gegen Feliciano und Marc Lopez 2:1 in Führung gebracht hatte, waren die Hoffnungen auf Zverev groß gewesen. Zumal der Druck auf Nadal riesengroß war.

Doch Zverev stand gegen den Weltranglisten-Ersten auf verlorenem Posten. Nadal war von Beginn an heiß auf das Spitzeneinzel und riss die Zuschauer in der imposanten Stierkampfarena bereits früh von den Sitzen. Nach gerade einmal 34 Minuten ging der erste Satz mit 6:1 an Nadal. Dem Spanier gelang auch zu Beginn des zweiten Abschnitts sofort ein Break. Zwar nahm Zverev ihm danach ebenfalls den Aufschlag ab und steigerte sich ein wenig. Aber zum 3:2 gelang Nadal wieder ein Break, nach 1:26 Stunden stand es 2:0 für den Mallorquiner.

Nach seiner rund zehnwöchigen Pause wegen einer Verletzung am rechten Hüftbeuger war Nadal zwar noch ein Stück von seiner Topform entfernt. Doch weil Zverev nicht annähernd sein bestes Tennis spielte, geriet der zehnmalige French-Open-Champion auf seinem Lieblingsbelag zu keiner Zeit in Gefahr. 57 vermeidbare Fehler wies die Statistik am Ende für Zverev aus - viel zu viele.

"Ich war einfach müde. Ich bin kein Roboter, sondern auch nur ein Mensch", sagte der gebürtige Hamburger, der erst am Montagabend aus Miami in Valencia eingetroffen war. Die Zeitumstellung und der Belagwechsel, das sei etwas zu viel gewesen, sagte Zverev. "Und zudem habe ich gegen den besten Sandplatzspieler aller Zeiten gespielt."