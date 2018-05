David Levithan im Interview "Letztendlich sind wir dem Universum egal": Eine besondere Lovestory

Die 16-jährige Rhiannon (Angourie Rice) führt ein alltägliches Teenager-Leben - inklusive Liebeskummer, Unsicherheit, Gefühlschaos. Doch dann verliebt sich das Mädchen in eine mysteriöse Seele namens A, die zufälligerweise im Körper ihres Freundes Justin landet. Welche Folgen das hat, können Kinobesucher ab dem 31. Mai in "Letztendlich sind wir dem Universum egal" sehen. A bewohnt jeden Tag einen anderen Körper eines 16-jährigen Jungen oder Mädchens, was es für Rhiannon sehr schwierig macht. Am Ende stellt ihre Liebe Rhiannon und A vor eine der schwierigsten Entscheidungen, die sie je in ihrem Leben treffen mussten.