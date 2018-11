Am Morgen wurde in einem Imbiss im Untergeschoss wohl ein wenig zu engagiert gekocht: Es entwicklelte sich ein wenig Rauch, was den Alarm und automatisch auch die Evakuierungs-Durchsage auslöste. Nichts Ernstes also, doch die Durchsage ist offenbar nicht so leicht abzustellen. Immerhin läuft sie seit eineinhalb Stunden. Sowohl die Geschäftsleute als auch die Fahrgäste reagierten zunächst verwundert, doch inzwischen dürften sie nur noch genervt sein von der Dauerbeschallung.