Die Bündelung der Behörden an einem Ort soll die Asylverfahren beschleunigen, erläutert Daniel Waidelich von der Regierung Oberbayerns. An Menschen mit geringer Bleibeperspektive soll das ein Signal senden: "Es lohnt sich nicht, nach Deutschland zu kommen." Deutschkurse für Erwachsene gibt es in Manching nicht. "Das ist im System nicht vorgesehen." Über Abschiebe-Abholungen zu frühmorgendlicher Schlafenszeit sagt Waidelich, das sei "im System so angelegt". Die Flüge starten meist vormittags in die Heimatländer.