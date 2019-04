Am 14. Januar hat Herzogin Meghan endlich darüber gesprochen! Gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry besuchte sie Birkenhead und badete in einem Meer von Royal-Fans. Eine Journalistin des Magazins "Hello" twittert: "Meghan hat den Fans in Birkenhead gesagt, dass sie im sechsten Monat schwanger ist." Damit ist klar, dass das Baby Sussex Ende April oder Anfang Mai zur Welt kommen wird.