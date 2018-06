Dating Queen, WM 2018, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Sat.1: Catch Me If You Can, Gaunerkomödie

Leonardo DiCaprio als charmanter Hochstapler: Nachdem Frank Abagnale jr. an seiner neuen Schule erfolgreich seinen Mitschülern vorgaukeln konnte, er sei der neue Lehrer, kommt er auf den Geschmack: Er will sein Talent in größeren Maßstäben nutzen und bringt es in kürzester Zeit als Pilot, Arzt, Staatsanwalt und Geschichtsprofessor zu Wohlstand und Ansehen. Da er aber auch Schecks in Millionenhöhe fälscht, ist ihm bald ein ehrgeiziger und hartnäckiger FBI-Agent auf den Fersen.