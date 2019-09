Datenträger beschlagnahmt Christoph Metzelder: Verdacht auf Verbreitung von Kinderpornografie

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder (38) eingeleitet. "Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, über die Kommunikationsplattform WhatsApp Bilder mit kinderpornographischem Inhalt an eine Empfängerin in Hamburg versandt zu haben", heißt es in einer Pressemitteilung.