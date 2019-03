Daten und Nutzer weg Warum MySpace heute keine Rolle mehr spielt

Es gab eine Zeit, da war MySpace in aller Munde. Die Social-Media-Plattform brachte Freunde zusammen und war der Ideengeber für Portale wie Facebook. Wer in den 2000er Jahren eine Band hatte, der hatte natürlich auch ein MySpace-Profil. Millionen vor allem unbekannter Künstler nutzten MySpace als eine Art Vorgänger von Soundcloud, um ihre Lieder der Öffentlichkeit zu präsentieren. Doch mittlerweile sprechen die meisten nur noch über MySpace, wenn sie gedankenversunken in Erinnerungen schwelgen.