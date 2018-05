Massive Panne beim Kurznachrichtendienst Twitter! Wie das Unternehmen selbst via Tweet und in einem offiziellen Blog-Eintrag bekannt gab, wurden Passwörter in einer internen Protokolldatei ungeschützt gespeichert. Deswegen sollen alle User ihr Passwort ändern. Der Softwarefehler sei mittlerweile behoben worden. Angeblich seien keine Daten von Dritten gestohlen oder missbraucht worden. Dennoch sei aus Sicherheitsgründen eine Änderung der Login-Daten angebracht.