Date kurz nach dem Mauerfall Lenny Kravitz und das Mädchen aus Ost-Berlin

Wie das Betreten einer "verbotenen Zone"

Der damals 25-Jährige sah sich den Osten kurz nach dem historischen Ereignis direkt an - und zwar ganz privat, wie er weiter berichtet: "Ich habe gleich nach dem Mauerfall [November 1989, Anm. d. Red.] ein Mädchen aus Ost-Berlin kennengelernt. Als ich zu ihr nach Hause bin, fühlte es sich so an, als würde ich eine verbotene Zone betreten", so der Musiker über seine erste Erfahrung in der gerade aufgelösten DDR.