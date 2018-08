Das wünscht sie sich Alle Jahre wieder: Herzogin Meghans besonderes Geburtstagsritual

Am heutigen 4. August feiert die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle (37, "Suits") ihren ersten Geburtstag als Herzogin von Sussex. Doch während sich ihr Leben in den vergangenen Monaten komplett auf den Kopf gestellt hat, dürfte sie auch an ihrem ersten Ehrentag als Royal an einer ganz besonderen Tradition festhalten. Von ihrer Mutter Doria Ragland habe sie laut der britischen Seite "The Sun" den Brauch mit auf den Weg bekommen, zu jedem Geburtstag über das vergangene Jahr zu reflektieren und sich über die Zukunft Gedanken zu machen.