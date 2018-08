Das wird im September gezeigt Apple: Drei neue Smartphones im iPhone-X-Design geplant?

Schon bald möchte Apple der Öffentlichkeit gleich drei neue Smartphones vorstellen, wie "Bloomberg" berichtet. Das Design der Modelle soll sich dabei an dem des iPhone X orientieren, wie das Medienunternehmen von Insidern erfahren haben will. Die drei Handys sollen sich in drei Hauptpunkten voneinander unterscheiden: Preis, Funktionen und Größe. Derzeit wird erwartet, dass Apple die neuen iPhones im September zeigen wird.