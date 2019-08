Das Warten hat ein Ende "The Mandalorian": Erster Trailer zur neuen "Star Wars"-Serie ist da

Außerdem werden noch Nick Nolte (78, "Noah"), Emily Swallow (39, "The Mentalist") und Omid Abtahi (40, "American Gods") in weitere Rollen schlüpfen. "The Mandalorian" startet am 12. November, zusammen mit dem Disney-Streamingservice Disney+. Die Serie ist eigens für den Dienst produziert, weshalb deutsche Fans wohl zunächst in die Röhre schauen werden. Bisher ist seitens Disney nur bekannt, dass Disney+ ab 2020 in Europa verfügbar sein wird.