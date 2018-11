Das war wohl keine Absicht MTV EMA 2018: Bei Jourdan Dunn blitzte der BH hervor

Das war wohl keine Absicht. Bei den MTV Europe Music Awards in Bilbao erschien Model Jordan Dunn (28) in einer auffälligen himmelblauen Glitzer-Robe auf dem roten Teppich. Doch eines hatte sie dabei wohl nicht gemerkt: Nicht zu übersehen war nämlich ihr hautfarbener trägerloser BH, der am Rand ihres Dekolletés hervorblitzte.