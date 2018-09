Das verrät die YouTuberin Bibi hat geheiratet: So schön war die Hochzeit

"Gestern war einer der schönsten Tage in meinem Leben...", eröffnet Bianca "Bibi" Heinicke (25, "How It Is (Wap Bap...)") ihren neuesten Instagram-Post und verrät, dass sie und ihr Freund Julian Claßen (25), besser bekannt als Julienco, standesamtlich geheiratet haben. Sie schwärmt: "Ich habe nach 9,5 Jahren Beziehung meine große Liebe geheiratet."