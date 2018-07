Das Traumpaar heiratet "Bauer sucht Frau": Geralds Braut Anna löst die Kleiderfrage

Am heutigen Sonntag ist es so weit: Farmer Gerald aus Namibia gibt seiner Anna aus Essen das Jawort. Die beiden hatten sich über die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen und lieben gelernt. Um ihre Fans nicht ganz uninformiert zu lassen, postete die glückliche Braut am Tag der Hochzeit ein Foto von sich - vor dem großen Moment, als sie in ihr Brautkleid schlüpfte.