Das steht in ihrem Buch Jenny Elvers über ihre Alkoholsucht: "Fühlte mich wie eine Kriminelle"

Jenny Elvers (46) fühlte sich in der Hochphase ihrer Alkoholabhängigkeit "wie eine Kriminelle, weil ich mir den Alkohol heimlich beschaffte". Das schreibt die Schauspielerin laut "Bild"-Zeitung in ihrer Autobiografie "Wackeljahre - Mein Leben zwischen Glamour und Absturz", die am 10. September erscheint. Sie habe sich "fürchterlich" geschämt, erklärt sie darin demnach weiter. Nach einem Auftritt in der NDR-Sendung "DAS!" im September 2012, bei dem sie einen wirren Eindruck hinterließ, wurden ihre Probleme öffentlich bekannt. Sie machte einen Entzug und ist seitdem trocken.