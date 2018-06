Beim Besuch im Kinderheim Melania Trump trägt umstrittene "Mir ist es egal"-Jacke

Melania Trump (48) sorgt mal wieder mit ihrem Outfit für Schlagzeilen. Am Donnerstag besuchte die First Lady ein Heim für Flüchtlingskinder an der Grenze zu Mexiko. Dabei trug sie eine olivgrüne Jacke mit der Aufschrift: "I really don't care - do u?" Zu Deutsch: "Es ist mir wirklich egal - und euch?" Wollte sie damit eine versteckte Botschaft senden? Oder war die Jacke sogar ein politisches Statement? Nun hat die First Lady das Ganze über ihre Sprecherin auflösen lassen.