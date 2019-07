Das steckt hinter dem viralen Hype Bottle-Cap-Challenge: Guy Ritchie folgt Jason Stathams Aufruf

Ein viraler Hype hat die Promi-Welt erfasst. Die Bottle-Cap-Challenge macht das Öffnen von Flaschen zu einer ganz neuen Herausforderung. Sinn - oder eher Unsinn - des Social-Media-Trends ist es, eine beliebige Flasche mithilfe eines Roundhouse-Kicks zu öffnen. Die Hollywood-Stars sind offenbar ganz begeistert davon, sich in diesem Wettbewerb zu messen. Nach Jason Statham (51, "The Transporter") präsentierte jetzt jüngst Regisseur Guy Ritchie (50) seine Flaschenöffner-Künste per Fuß auf Instagram, nachdem er von ersterem dazu nominiert worden war.